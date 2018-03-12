Таксистов в Иркутске заставят снять рекламу «Максим» с машин

В Иркутске будут пресекать незаконную рекламу такси «Максим» на машинах. Такое решение было принято на совещании в УФАС по Иркутской области с Ассоциацией таксистов региона и ГИБДД, сообщает 12 марта 2018 года пресс-служба ведомства.

Сейчас собираются необходимые материалы для возбуждения административных дел в отношении владельцев машин, на которых есть наклейка такси «Максима». В УФАС имеются данные о 52 машинах с ненадлежащей рекламой.

Согласно ст. 14.3 КоАП за распространение ненадлежащей рекламы предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей. Если водители сами снимут наклейки, это будет учтено при решении вопроса о привлечении к административной ответственности.