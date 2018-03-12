Таксистов в Иркутске заставят снять рекламу «Максим» с машин
В Иркутске будут пресекать незаконную рекламу такси «Максим» на машинах.
В Иркутске будут пресекать незаконную рекламу такси «Максим» на машинах.
В Иркутске будут пресекать незаконную рекламу такси «Максим» на машинах. Такое решение было принято на совещании в УФАС по Иркутской области с Ассоциацией таксистов региона и ГИБДД, сообщает 12 марта 2018 года
Сейчас собираются необходимые материалы для возбуждения административных дел в отношении владельцев машин, на которых есть наклейка такси «Максима». В УФАС имеются данные о 52 машинах с ненадлежащей рекламой.
Напомним, в феврале нынешнего года Иркутский областной суде завершил рассмотрение апелляции ООО «Максим-Иркутск», с которой оно обратилось после того, как Октябрьский районный суд запретил деятельность ООО «Максим-Иркутск» по предоставлению информационных услуг на обслуживание водителям, не имеющим права на перевозку пассажиров и багажа. Областной суд признал законным и обоснованным решение районного суда: действия по привлечению к перевозкам водителей, не имеющих разрешений на осуществление этой деятельности, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
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