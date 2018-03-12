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11:02 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге снесли киоск и две будки охраны

В феврале земельный участок площадью 10 кв. м на улице Симферопольской, 25а освободили от незаконно размещенного киоска, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В прошлом месяце были освобождены земельные участки площадью 18 кв. м на улице Щорса, 103 и 105 от будок охраны.

«Земельные участки освобождены силами собственников объектов после проведенной с нарушителями специалистами отдела строительства и земельных отношений администрации Чкаловского района работы уведомительного характера», — говорится в сообщении.

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