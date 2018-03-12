В мегаполисе запретят остановку напротив Marriott отеля с начала апреля
В Новосибирске запретят остановку по четной стороне улицы Мичурина.
В Новосибирске запретят остановку по четной стороне улицы Мичурина.
В столице Сибири со 2 апреля этого года запретят остановку по четной стороне улицы Мичурина возле дома на Мичурина 2. Такое распоряжение будет действовать со 2 апреля. Об этом сообщает
Теперь на этом участке дороги установят специальные дорожные знаки, обозначающие «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
На такие меры пришлось пойти, чтобы повысить пропускную способность и обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов на пересечении улицы Мичурина и улицы Орджоникидзе.
Водителям необходимо внимательно следить за дорожными знаками, а также соблюдать ПДД.
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