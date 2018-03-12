Омичам предлагают путешествовать по «Императорскому маршруту»
Туристов отправят по местам пребывания царской семьи.
Туристов отправят по местам пребывания царской семьи.
В Москве на международной туристической выставке «Интурмаркет» Омскую область включили в реализацию двух программ по развитию туризма. Это
В «Императорский маршрут» входят города, где останавливалась царская семья — Москва, Московская область,
Анна Статва, заместитель министра культуры Омской области:
— Вступление в этот проект позволит привлечь организованные группы туристов, в том числе иностранных, в Омскую область. Проект «Императорский маршрут» был презентован в таких странах, как Сербия, Германия, Франция, Италия, Болгария и Словения, и везде был получен положительный отклик, в том числе и по сибирским регионам.
Маршрут рассчитан на 2−3 дня. Планируется опробовать его уже в этом году. Кроме того, в Омске будет работать проект «Живые уроки». Он призван повысить интерес школьников к изучению истории России, а также приобщить детей к национальным,
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