Дорожники предупреждают о гололедице на некоторых трассах в Башкирии

Коэффициент сцепления на данных участках автомобильных дорог ниже 0,25, при нормативе не менее 0,3.

По прогнозам Башгидрометцентра, в ближайшие дни в Башкирии сохранится преимущественно морозная погода без осадков. Завтра, 13 марта, ночью температура воздуха по республике опустится до -8,-13, местами до -1 градуса днем и -16, -21 ночью. В некоторых районах может похолодать до -31 градуса.