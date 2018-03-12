Дорожники предупреждают о гололедице на некоторых трассах в Башкирии

По информации ведомства, из-за гололедицы наибольшую опасность представляют трассы:
— Магнитогорск-Ира (Баймакский, Зилаирский районы),
— Уфа-Бирск-Янаул (Благовещенский район).
Коэффициент сцепления на данных участках автомобильных дорог ниже 0,25, при нормативе не менее 0,3.
По прогнозам Башгидрометцентра, в ближайшие дни в Башкирии сохранится преимущественно морозная погода без осадков. Завтра, 13 марта, ночью температура воздуха по республике опустится до -8,-13, местами до -1 градуса днем и -16, -21 ночью. В некоторых районах может похолодать до -31 градуса.
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