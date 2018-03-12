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10:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Дорожники предупреждают о гололедице на некоторых трассах в Башкирии

УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Оперативные данные о состоянии дорог в понедельник, 12 марта, в Башкирии опубликованы на сайте Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 69% 760 мм рт. ст. 3 м/с

По информации ведомства, из-за гололедицы наибольшую опасность представляют трассы:

—  Магнитогорск-Ира (Баймакский, Зилаирский районы),

— Уфа-Бирск-Янаул (Благовещенский район).

Коэффициент сцепления на данных участках автомобильных дорог ниже 0,25, при нормативе не менее 0,3.

По прогнозам Башгидрометцентра, в ближайшие дни в Башкирии сохранится преимущественно морозная погода без осадков. Завтра, 13 марта, ночью температура воздуха по республике опустится до -8,-13, местами до -1 градуса днем и -16, -21 ночью. В некоторых районах может похолодать до -31 градуса.

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