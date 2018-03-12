Права покупателей в сети Интернет разъяснят нижегородцам в Роспортребнадзое
В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области с 12 по 26 марта 2018 года будет работать Всероссийская «горячая линия» для потребителей.
В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области с 12 по 26 марта 2018 года будет работать Всероссийская «горячая линия» для потребителей.
Звонки принимаются по телефонам: 437−08−70, 213−82−84 (специалисты Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»), 432−87−67, 438−09−42, 436−74−69, 438−08−72, 438−06−14 (специалисты отдела защиты прав потребителей Управления).
Консультировать потребителей по телефонам «горячей линии» будут также специалисты территориальных отделов Управления:
— Автозаводского, Ленинского районов г. Н. Новгрода, Богородского района по т.295−70−68, 295−87−61, 295−86−07;.
— Канавинского, Сормовского, Московского районов г. Н. Новгрода, Борского района по т248−30−17, 248−36−63;.
— Арзамасского, Ардатовского, Вадского, Дивеевского, Первомайского — 8 (831)47−9−60−47.
— Выксунского, Вознесенского, Навашинского, Кулебакского — т.8 (831)77−3−46−94.
— г. Дзержинска, Володарского района — т. 8 (831)3−22−04−30;.
— Семёновского, Варнавинского, Воскресенского — т.8 (831)62−5−32−89.
— г. о.г. Шахунья, Тоншаевского, Тонкинского, Шарангского, Ветлужского, Уренского — 8 (831) 52−2−23−64.
— Сергачского, Краснооктябрьского, Пильненского, Сеченовского- 8 (831) 91−5−10−68.
— Лысковского, Воротынского, Княгининского, Спасского — 8 (831) 49−5−01−94;.
— Павловского, Вачского, Сосновского — т. 8 (831) 71- 5−20−05, 8 (831) 71−5−19−90.
— Лукояновского, Большеболдинского, Гагинского, Починковского, Шатковского — т. 8 (831)90−4−11−82.
— Кстовского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Перевозского — т. 8 (831) 45−7−61−08.
— Городецкого, Ковернинского, Сокольского — 8 (831) 61−9−18−86, 9−14−56;.
— Балахнинского, Чкаловского — т. 8 (831) 44 — 4−06−33.
Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день прав потребителей. В 2018 году Всемирный день прав потребителей пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» («Making digital marketplaces fairer»). В связи с глобальным развитием электронной коммерции в сети Интернет, потребители сталкиваются с большим количеством проблем при совершении дистанционных покупок.
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