Права покупателей в сети Интернет разъяснят нижегородцам в Роспортребнадзое

Звонки принимаются по телефонам: 437−08−70, 213−82−84 (специалисты Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»), 432−87−67, 438−09−42, 436−74−69, 438−08−72, 438−06−14 (специалисты отдела защиты прав потребителей Управления). Консультировать потребителей по телефонам «горячей линии» будут также специалисты территориальных отделов Управления:

— Балахнинского, Чкаловского — т. 8 (831) 44 — 4−06−33.



Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день прав потребителей. В 2018 году Всемирный день прав потребителей пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными» («Making digital marketplaces fairer»). В связи с глобальным развитием электронной коммерции в сети Интернет, потребители сталкиваются с большим количеством проблем при совершении дистанционных покупок.

