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11:01 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Врачи из Японии приедут осваивать экспресс-диагностику онкозаболеваний с помощью биочипов нижегородского изобретения

Биочипы для экспресс-диагностики онкозаболеваний могут появиться в нижегородских лечебных учреждениях.

«Проект биочипирования взращивался в Нижегородском инновационном бизнес-инкубаторе, затем стал резидентом “Анкудиновки”. Две недели назад получил грант Фонда содействия инновациям в размере 15 млн рублей», — сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

«Это один из самых перспективных проектов, — уточнил министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов. — Онкологический биочип позволяет сократить до одного дня срок постановки диагноза».

Для проведения быстрой диагностики этим методом в медицинском учреждении достаточно установить биочипы и специальные сканирующие устройства.

«Пациенту в поликлинике сразу делают пункцию и этот материал вносят в биочип, в котором происходит взаимодействие с реагентами. Дальше этот биочип вставляют в сканер и по закрытым телемедицинским каналам картинка пересылается в региональный центр, работающий на базе онкодиспансера», — рассказал руководитель проекта, заведующий отделением медцинских инноваций Нижегородской государственной медицинской академии Святослав Зиновьев.

По словам руководителя проекта, вся эта процедура, от взятия анализа в поликлинике до окончания работы цитологов, занимает от полутора до двух часов.

«Аналогов такого метода нет. Мы сами создали оборудование, которое производит эти биочипы. Сейчас к нам едут учиться врачи из Японии, Швейцарии», — сообщил Зиновьев.

«Это проект, который максимально готов внедрению в медицинскую практику региона, — подчеркнул Антон Шаклунов. — Мы проанализируем экономику вопроса и, если добьемся консенсуса с производителем, будем его внедрять. Глава региона Глеб Никитин дал региональному минздраву поручение развивать в области телемедицину. Подобные методы диагностики полностью укладываются в эту концепцию».

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