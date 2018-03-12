Врачи из Японии приедут осваивать экспресс-диагностику онкозаболеваний с помощью биочипов нижегородского изобретения
Биочипы для
Биочипы для
«Проект биочипирования взращивался в Нижегородском инновационном
«Это один из самых перспективных проектов, — уточнил министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов. — Онкологический биочип позволяет сократить до одного дня срок постановки диагноза».
Для проведения быстрой диагностики этим методом в медицинском учреждении достаточно установить биочипы и специальные сканирующие устройства.
«Пациенту в поликлинике сразу делают пункцию и этот материал вносят в биочип, в котором происходит взаимодействие с реагентами. Дальше этот биочип вставляют в сканер и по закрытым телемедицинским каналам картинка пересылается в региональный центр, работающий на базе онкодиспансера», — рассказал руководитель проекта, заведующий отделением медцинских инноваций Нижегородской государственной медицинской академии Святослав Зиновьев.
По словам руководителя проекта, вся эта процедура, от взятия анализа в поликлинике до окончания работы цитологов, занимает от полутора до двух часов.
«Аналогов такого метода нет. Мы сами создали оборудование, которое производит эти биочипы. Сейчас к нам едут учиться врачи из Японии, Швейцарии», — сообщил Зиновьев.
«Это проект, который максимально готов внедрению в медицинскую практику региона, — подчеркнул Антон Шаклунов. — Мы проанализируем экономику вопроса и, если добьемся консенсуса с производителем, будем его внедрять. Глава региона Глеб Никитин дал региональному минздраву поручение развивать в области телемедицину. Подобные методы диагностики полностью укладываются в эту концепцию».
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