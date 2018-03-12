Врачи из Японии приедут осваивать экспресс-диагностику онкозаболеваний с помощью биочипов нижегородского изобретения

«Пациенту в поликлинике сразу делают пункцию и этот материал вносят в биочип, в котором происходит взаимодействие с реагентами. Дальше этот биочип вставляют в сканер и по закрытым телемедицинским каналам картинка пересылается в региональный центр, работающий на базе онкодиспансера», — рассказал руководитель проекта, заведующий отделением медцинских инноваций Нижегородской государственной медицинской академии Святослав Зиновьев.



По словам руководителя проекта, вся эта процедура, от взятия анализа в поликлинике до окончания работы цитологов, занимает от полутора до двух часов.



«Аналогов такого метода нет. Мы сами создали оборудование, которое производит эти биочипы. Сейчас к нам едут учиться врачи из Японии, Швейцарии», — сообщил Зиновьев.



«Это проект, который максимально готов внедрению в медицинскую практику региона, — подчеркнул Антон Шаклунов. — Мы проанализируем экономику вопроса и, если добьемся консенсуса с производителем, будем его внедрять. Глава региона Глеб Никитин дал региональному минздраву поручение развивать в области телемедицину. Подобные методы диагностики полностью укладываются в эту концепцию».

