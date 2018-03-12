В областном центре пройдет экологическая акция «Час Земли»
В акции принимают участие почти 2 млрд человек из 175 стран мира.
В акции принимают участие почти 2 млрд человек из 175 стран мира.
Кемеровчане примут участие в глобальной экологической акции «Час Земли».
Как сообщает
Экологическая акция проходит в России с 2009 года. Так, в Москве на час гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа. В Кемерове в 2017 году на Кемеровской ГРЭС отключили парадное освещение дымовых труб, а также подсветку комплекса зданий на пр. Кузнецком, 7.
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