В областном центре пройдет экологическая акция «Час Земли»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, акция в областном центре пройдет в десятый раз. В субботу 24 марта с 20:30 часов до 21:30 часов предприятия Кемерова отключат светодиодную рекламу, световое оформление зданий и прилегающей территории.

Экологическая акция проходит в России с 2009 года. Так, в Москве на час гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа. В Кемерове в 2017 году на Кемеровской ГРЭС отключили парадное освещение дымовых труб, а также подсветку комплекса зданий на пр. Кузнецком, 7.