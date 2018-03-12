Движение транспорта на нескольких улицах Петербурга ограничено
Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут!
Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут!
Вниманию автомобилистов. Ограничено движение по улице Бабушкина от Ткачей до улицы Крупской: там до 28 марта будут идти инженерные работы.
До 30 апреля возможны трудности с проездом по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до моста через реку Охта. До 18 марта ограничено движение по Корпусной улице от Пионерской до Малой Зелениной. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут!
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