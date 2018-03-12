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19:15 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Движение транспорта на нескольких улицах Петербурга ограничено

Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут!

Источник: AP 2018

Вниманию автомобилистов. Ограничено движение по улице Бабушкина от Ткачей до улицы Крупской: там до 28 марта будут идти инженерные работы. Из-за ремонта теплосети до 27 марта сужена проезжая часть на улице Константина Заслонова от Звенигородской улицы до набережной Обводного канала.

До 30 апреля возможны трудности с проездом по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до моста через реку Охта. До 18 марта ограничено движение по Корпусной улице от Пионерской до Малой Зелениной. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут!

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