В Петербурге 20 автостоянок станут автоматическими
С 15-го марта городские и перехватывающие парковки переводятся на новый режим работы.
С 15-го марта городские и перехватывающие парковки переводятся на новый режим работы.
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С 15 марта в Петербурге некоторые перехватывающие и городские парковки будут переведены в автоматический режим. Другими словами, там не будет контролеров. Но останется система видеонаблюдения, паркоматы, принимающие наличные и карты.
Для получения оперативной информации о порядке и правилах пользования городскими и перехватывающими автостоянками водители могут звонить в контактный центр управления парковками по телефону (812) 417−50−00.
Автоматическими станут восемь городских и 12 перехватывающих автостоянок. Например у станций метро «Политехническая», «Проспект Просвещения», «Купчино», «Гражданский проспект»
Все адреса автоматических парковок можно найти на сайте Центра управления. А также подробные правила пользования такими автостоянками.
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