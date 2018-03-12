В Петербурге 20 автостоянок станут автоматическими

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге сразу 20 городских и перехватывающих автостоянок станут автоматическими, сообщает «Городской центр управления парковками».

С 15 марта в Петербурге некоторые перехватывающие и городские парковки будут переведены в автоматический режим. Другими словами, там не будет контролеров. Но останется система видеонаблюдения, паркоматы, принимающие наличные и карты.

Для получения оперативной информации о порядке и правилах пользования городскими и перехватывающими автостоянками водители могут звонить в контактный центр управления парковками по телефону (812) 417−50−00.

Автоматическими станут восемь городских и 12 перехватывающих автостоянок. Например у станций метро «Политехническая», «Проспект Просвещения», «Купчино», «Гражданский проспект» и т. д.