«В выходные достигнем морозного дна». Московская зима не сдается

Источник: РИА "Новости"

Весны не видно: синоптики не советуют москвичам убирать лыжи и коньки. На этой неделе Москву накроют снегопады и аномальные морозы. Выпадет от 25% до 40% месячной нормы осадков, сугробы подрастут, пройдет и ледяной дождь.

Вот что говорит о погодных катаклизмах ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: «В предстоящую неделю в Москве ожидается три катаклизма — это ледяной дождь, это гололед, а также снегопады и аномальные морозы. Во вторник и среду небо нахмурится, пройдут небольшие осадки — слабый снег, морось. Ночью и утром местами возможны даже небольшой ледяной дождь и гололед. В ночные часы от нуля до минус трех градусов по Цельсию, днем от нуля до трех градусов — это первая оттепель в сезоне. Температура впервые вернется в рамки климатического русла».

Особенно опасная ситуация на дорогах, связанная с высокой вероятностью гололедных явлений, ожидается в период с трех часов ночи до девяти утра, как 13-го, так и 14 марта.

«В четверг уже пройдет холодный атмосферный фронт, который обрушится на столицу обильными снегопадами. Выпадет до 25% месячной нормы осадков, но это 7−9 миллиметров, и метель с ухудшением видимости. Сугробы подрастут на 5−7 сантиметров. Ночью от минус одного до минус шести градусов, днем уже не выше нуля и до минус пяти градусов. В выходные достигнем морозного дна: осадки прекратятся, облака поредеют, станет солнечно, ударят настоящие январские морозы. Под утро — от минус 15-ти до минус 20 градусов, ну и днем от минус пяти до минус десяти, а это, естественно, аномально низкая температура».