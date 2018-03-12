В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт — «Вышку»

В аэропорту «Пулково» появится новая «Вышка» — автоматизированный командно-диспетчерский пункт (АКДП). Его построят в сорока метрах к юго-западу от существующего (расположенного на Пулковском шоссе, дом 41, литера А). Высота нового сооружения может составить до 70 метров. Об этом заявлено в предложении, которое ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (организации воздушного движения — прим. ред.) подало в рамках публичных слушаний по новым Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) в Московском районе.