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16:12 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт — «Вышку»

Публичные слушания состоялись 1 февраля.

Источник: Reuters

В аэропорту «Пулково» появится новая «Вышка» — автоматизированный командно-диспетчерский пункт (АКДП). Его построят в сорока метрах к юго-западу от существующего (расположенного на Пулковском шоссе, дом 41, литера А). Высота нового сооружения может составить до 70 метров. Об этом заявлено в предложении, которое ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (организации воздушного движения — прим. ред.) подало в рамках публичных слушаний по новым Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) в Московском районе.

Еще один объект та же госкорпорация построит на Стартовой улице, участок 14. Для него она просит отклонения от существующих высотных пределов (10 и 15 м.) до 30 метров. Как указано в заявке, здесь строится Санкт-Петербургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

Публичные слушания по двум проектам состоялись 1 февраля, говорится в документе.

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