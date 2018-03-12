В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт — «Вышку»
Публичные слушания состоялись 1 февраля.
Публичные слушания состоялись 1 февраля.
В аэропорту «Пулково» появится новая «Вышка» — автоматизированный
Еще один объект та же госкорпорация построит на Стартовой улице, участок 14. Для него она просит отклонения от существующих высотных пределов (10 и 15 м.) до 30 метров. Как указано в заявке, здесь строится
Публичные слушания по двум проектам состоялись 1 февраля, говорится в документе.
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