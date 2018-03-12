В Красноярском крае задержали разбойников, напавших с ножом на таксиста
Мужчине нанесли множественные ранения ножом.
Мужчине нанесли множественные ранения ножом.
Двух мужчин, подозреваемых в вооруженном нападении на таксиста, задержали в Красноярском крае. Об этом сообщили в
В минувшие выходные злоумышленники вызвали такси по маршруту Красноярск — Большая Мурта. Доехав до Сухобузимского района, они попросили остановиться на трассе и напали на водителя с ножом. Однако ему удалось вырваться и покинуть автомобиль. Нападавшие скрылись на похищенной машине. Помощь пострадавшему оказал попутный водитель. Он доставил 30-летнего мужчину в больницу.
Злоумышленников и автомобиль нашли в Советском районе Красноярска. Подозревают судимых мужчин 31 и 28 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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