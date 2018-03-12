Ученые выяснили, с чем связана способность сочувствовать

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Ученые работали совместно с биотехнологической компанией 23andMe, которая взяла образцы ДНК у более чем 46 тысяч человек. Эти же люди заполнили опросники, по которым можно было оценить так называемый коэффициент эмпатии (EQ). После этого специалисты сопоставили полученные данные.

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Выяснилось, что 10% различий в уровне эмпатии связаны с генами, остальные 90% обусловлены социальными факторами. Ученые подчеркивают, что это в любом случае серьезные цифры.

«Обнаружение того, что хотя бы часть наших различий в уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает нам понять, к примеру, людей, больных аутизмом и с трудом представляющих мысли и чувства других», — отмечает профессор Саймон Барон-Коэн, один из авторов исследования.

В свою очередь, профессор Варун Вэрриер, возглавивший исследование, назвал его «серьезным шагом» к понимаю того, каким образом генетика влияет на эмпатию, но отметил важность «негенетических факторов».