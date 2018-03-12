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16:20 (мск), источник: N + 1

Не ешь желтый снег

Хорошо ли вы разбираетесь в правилах поведения в зоне ядерного поражения?

Первого марта 2018 года президент России Владимир Путин зачитал свое послание Федеральному собранию. Треть времени он уделил новым российским военным разработкам, большинство из которых оказались ядерными, предназначенными или для нанесения ядерных ударов по городам противника, или для создания на его территории обширных зон радиоактивного загрязнения.

В связи с общим посылом «весь мир в труху» N + 1 подготовил для читателей тест на знание основ спасения из зоны с угрозой ядерного поражения.
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5 комментариевк этой статье
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