Не ешь желтый снег

Первого марта 2018 года президент России Владимир Путин зачитал свое послание Федеральному собранию. Треть времени он уделил новым российским военным разработкам, большинство из которых оказались ядерными, предназначенными или для нанесения ядерных ударов по городам противника, или для создания на его территории обширных зон радиоактивного загрязнения.