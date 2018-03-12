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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Меркель рассказала, что действительно возила Путину пиво

БЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что действительно иногда обменивается с российским президентом Владимиром Путиным деликатесами.

Источник: AP 2018

Путин ранее рассказал, что Меркель время от времени привозит ему несколько бутылок его любимого раденбергского пива.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу», — сказала Меркель в понедельник на совместном брифинге с лидерами других партий, которые войдут в будущее правительство Германии.
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