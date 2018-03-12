Армянский священник прокомментировал заявления о Благодатном огне

Источник: РИА Новости

В понедельник ряд СМИ сообщили, что во время записи репортажа для одного из израильских телеканалов священник Армянской апостольской церкви Самуил Агоян опроверг чудесное происхождение Благодатного огня. Как верят христиане, он зажигается сам собой перед праздником Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня.

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«Мы никогда не объявляли, что огонь сходит с небес. Да такие чудеса были, но они происходили всенародно», — сказал архимандрит Гевонд РИА Новости.

По его словам, армянская церковь связывает традицию Благодатного огня с основателем церкви Святым Григорием Просветителем. По преданию, не считая себя достойным войти в Гроб Господень в Иерусалиме, Григорий Просветитель пошел в пещеры и долго молился. В субботу за день до Пасхи он вошел в Гроб Господень, где чудесным образом зажглись все свечи и лампады, после чего он назвался Просветителем. Сегодня в том месте, где он молился, стоит Армянская Церковь, пояснил архимандрит Гевонд.

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«Мы считаем огонь Благодатным, потому что молитвами Григория Просветителя сходит благодать, могут быть чудеса, исцеляться больные», — отметил священник. Он добавил, что отец Самуел «участвовал вместе с греческим патриархов (в церемонии — ред.) и сам зажигал огонь от лампад».

Основанная в VII веке Иерусалимская патриархия Армянской апостольской церкви независима от других христианских учреждений и наравне с греческой и латинской патриархиями обладает правом собственности на часть основных святынь Святой Земли, в том числе в храме Рождества в Вифлееме и в храме Воскресения в Иерусалиме.