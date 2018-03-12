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20:43 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали лучшее успокоительное для студентов, сдающих сессию

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам сконцентрироваться на экзаменах и подавить стресс во время сессии, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Stress and Health.

Источник: РИА Новости

«Игры с терапевтическими собаками становятся все более популярными в университетах по всему миру, однако никто не пытался проверить, действительно однократное общение с “лечебным животным” хоть как-то помогает студентам. Наши эксперименты показывают, что они действительно положительно влияют на самочувствие учащихся, что проявляется в уменьшении уровня стресса и негативных эмоций», — заявила Эмма Уорд-Гриффин (Emma Ward-Griffin) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

Ученые и медики достаточно давно начали замечать, что общение с домашними животными улучшает самочувствие людей и их здоровье, в том числе понижая вероятность развития аллергии. Как недавно обнаружили британские врачи, появление питомца в прямом смысле продлевает жизнь одиноким пожилым людям примерно на 10 лет, заставляя их активно двигаться, выгуливая или ухаживая за своим новым спутником жизни, и насыщая их жизнь положительными эмоциями.

Относительно недавно увлечение домашними животными переросло в странах Запада в так называемую «пет-терапию» — целенаправленное использование кошек, собак и прочих питомцев для борьбы с болезнями, стрессом и прочими проблемами с психикой. Опыты показывают, что животные помогают детям с ДЦП, аутизмом и прочими болезнями нервной системы, а также жертвам инсультов, быстрее реабилитироваться и начать жить полной жизнью.

В последние годы кабинеты четвероногих «терапевтов» начали появляться не только в больницах, но и в школах и университетах. Как считают многие студенты и сами преподаватели, кошки и собаки помогают учащимся справляться со стрессом во время экзаменов и длительных сессий, и избавляться от негативных эмоций.

Уорд-Гриффин и ее коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, наблюдая за тем, как менялось самочувствие примерно трех сотен студентов одного из канадских университетов до и после экзаменов. Часть из них, как отмечают ученые, играли с животными перед началом сессии или уже после очередного экзамена по просьбе экспериментаторов, а другие — не интересовались подобной «помощью терапевта».

Наблюдая за самочувствием студентов на протяжении двух недель, авторы статьи периодически проводили серии соцопросов среди своих подопечных, оценивая то, как общение с животными влияло на их самочувствие и здоровье в краткосрочном и долгосрочном плане.

«Результаты этих наблюдений были крайне удивительными. Даже через 10 часов после общения с собаками, студенты реже жаловались на стресс, негативные эмоции и чувствовали больше поддержки со стороны окружающих, чем остальные участники опытов, которые не играли с животными», — добавляет Стэнли Коурен (Stanley Coren), коллега Уорд-Гриффин.

С другой стороны, «прямые» положительные эмоции, которые студенты получали во время общения с собаками, достаточно быстро пропадали. Все это, как считают авторы статьи, говорит о том, что пет-терапию стоит чаще применять во время особенно тяжелых сессий и других сложных периодов в жизни студентов, когда они постоянно испытывают стресс и негативные эмоции.

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