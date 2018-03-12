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16:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Электричество будут отключать в домах на нескольких улицах Ростова-на-Дону

Отключение электричества запланировано в домах на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба АО «Донэнерго», 13 марта с 9.00 до 17.00 электричество отключат в некоторых домах на проспекте Космонавтов.

14 марта запланировано отключение на улице Юфимцева, 15 марта — на 4-й и 6-й Линиях, а также на улице Советской, 16 марта — на улице Зорге.

В сообщении поясняется, что свет будут отключать в связи с проведением работ на электросетях с целью исключения аварийных ситуаций.

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