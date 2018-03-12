Электричество будут отключать в домах на нескольких улицах Ростова-на-Дону
Отключение электричества запланировано в домах на нескольких улицах
Отключение электричества запланировано в домах на нескольких улицах
Как сообщает
14 марта запланировано отключение на улице Юфимцева, 15 марта — на 4-й и 6-й Линиях, а также на улице Советской, 16 марта — на улице Зорге.
В сообщении поясняется, что свет будут отключать в связи с проведением работ на электросетях с целью исключения аварийных ситуаций.
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