Электричество будут отключать в домах на нескольких улицах Ростова-на-Дону

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Как сообщает пресс-служба АО «Донэнерго», 13 марта с 9.00 до 17.00 электричество отключат в некоторых домах на проспекте Космонавтов.

14 марта запланировано отключение на улице Юфимцева, 15 марта — на 4-й и 6-й Линиях, а также на улице Советской, 16 марта — на улице Зорге.