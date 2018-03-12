ФАС: в Смольном нарушили порядок передачи Сампсониевского собора РПЦ

Источник: РИА Новости

«12 марта 2018 года Санкт-Петербургское УФАС России признало нарушение закона о защите конкуренции в действиях комитета имущественных отношений (КИО)… у КИО не было правовых оснований заключать с епархией договор безвозмездного пользования объектов Сампсониевского собора (нарушение закона о защите конкуренции)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что дело возбуждено по заявлению депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника.

«По информации, полученной от заявителя, заключение договора на передачу Санкт-Петербургской епархии РПЦ зданий Сампсониевского собора прошло в нарушение порядка, установленного распоряжением КИО. Распоряжением КИО культурные ценности передаются епархии, но договор о передаче был заключен с приходом Сампсониевского собора», — отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, из материалов дела следует, что распоряжение предусматривает с согласия СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» изъятие зданий Сампсониевского собора из его оперативного управления и передача их епархии.

«Как установил антимонопольный орган, договор о передаче музейных предметов, действительно, был утвержден министерством культуры, но он был заключен не с епархией, а с другим юридическим лицом — с православной местной религиозной организацией, приходом Сампсониевского собора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что «условие, необходимое для вступления в силу распоряжения о передаче собора не было выполнено». «Поэтому у КИО не было правовых оснований заключать с епархией договор безвозмездного пользования объектов Сампсониевского собора… Таким образом, в связи с устранением нарушения, комиссия Санкт-Петербургского УФАС решила не выдавать предписание», — говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года УФАС, куда обратился депутат городского парламента Максим Резник, сообщило о выявлении признаков нарушения закона о защите конкуренции при передаче Сампсониевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Как следует из заявления Резника, с просьбой о передаче Сампсониевского собора РПЦ к городским властям обратилась Санкт-Петербургская епархия РПЦ. Комитет имущественных отношений издал распоряжение об использовании собора епархией, однако сам договор о передаче в безвозмездное пользование был заключен с другим юридическим лицом — приходом Сампсониевского собора, уточняло тогда УФАС.

Согласно разъяснениям комитета имущественных отношений, договор безвозмездного пользования в отношении нежилого фонда Сампсониевского собора (собор, колокольня, часовня и юбилейный домик) был заключен на основании распоряжения КИО от 26 августа 2016 года с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, которая и подавала соответствующую заявку. При этом договоры о пользовании музейными предметами заключались не городским имущественным ведомством, а государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор», и они, по утверждению КИО, подписаны с приходом Сампсониевского собора как с его фактическим пользователем.

В октябре 2017 года Резник опубликовал ответ КСП на свой запрос с требованием проверить законность передачи РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге, который раньше принадлежал музею «Исаакиевский собор». Согласно тексту письма из КСП, договор на музейные предметы, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, заключенный между ГМП «Исаакиевский собор» и приходом Сампсониевского собора, не утвержден министерством культуры РФ. Резник сделал вывод, что «контрольно-счетные органы выявили грубые нарушения при передаче Сампсониевского Собора РПЦ», и заявил, что будет настаивать на глубокой и комплексной проверке в 2018 году. В ответ КСП сообщила, что вопрос правомерности передачи музейных экспонатов Сампсониевского собора в ведение РПЦ требует отдельной проверки.