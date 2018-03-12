В Самарской области 12 марта зарегистрировали экстремально низкие температуры
Рекорд держался с 1975 года.
Рекорд держался с 1975 года.
В понедельник, 12 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Экстремально низкие температуры зафиксировали в селе Новодевичье Шигонского района. Там столбики термометров опустились до -23 градусов.
Предыдущий рекорд держался с 1975 года. Тогда температура воздуха составила -22,7 градуса, сообщили в «Приволжском УГМС».
— В предстоящие три дня в регионе еще сохранится морозная без осадков погода, обусловленная полем повышенного атмосферного давления. К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится, — рассказала синоптик Ирина Вытягова.
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