В Самарской области 12 марта зарегистрировали экстремально низкие температуры

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 12 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Экстремально низкие температуры зафиксировали в селе Новодевичье Шигонского района. Там столбики термометров опустились до -23 градусов.

Предыдущий рекорд держался с 1975 года. Тогда температура воздуха составила -22,7 градуса, сообщили в «Приволжском УГМС».