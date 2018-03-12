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20:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области 12 марта зарегистрировали экстремально низкие температуры

Рекорд держался с 1975 года.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 12 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Экстремально низкие температуры зафиксировали в селе Новодевичье Шигонского района. Там столбики термометров опустились до -23 градусов.

Предыдущий рекорд держался с 1975 года. Тогда температура воздуха составила -22,7 градуса, сообщили в «Приволжском УГМС».

— В предстоящие три дня в регионе еще сохранится морозная без осадков погода, обусловленная полем повышенного атмосферного давления. К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится, — рассказала синоптик Ирина Вытягова.

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