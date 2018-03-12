В Омске наконец демонтируют ёлку в центре города

В комментариях омичи язвительно замечают: «А как же Первомай без ёлки?» и пишут «Слабаки! Ещё только середина марта!».

Омичи хорошо знают, что ёлки у торговых центров «Континент» и «Каскад», принадлежащих известному омскому бизнесмену, устанавливают в ноябре и убирают после 8 Марта. Вначале их украшают новогодними игрушками, затем к 14 февраля — сердечками, а к Международному женскому дню — цифрами 8. В этом году уже традиционно ёлки стали разбирать после мартовских праздников.