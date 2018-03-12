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16:17 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске наконец демонтируют ёлку в центре города

Горожане оставляют язвительные комментарии в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

В популярном омском паблике соцсети ВКонтакте опубликовали фото ёлки у торгового центра «Каскад», которую наконец-то убирают.

В комментариях омичи язвительно замечают: «А как же Первомай без ёлки?» и пишут «Слабаки! Ещё только середина марта!».

Омичи хорошо знают, что ёлки у торговых центров «Континент» и «Каскад», принадлежащих известному омскому бизнесмену, устанавливают в ноябре и убирают после 8 Марта. Вначале их украшают новогодними игрушками, затем к 14 февраля — сердечками, а к Международному женскому дню — цифрами 8. В этом году уже традиционно ёлки стали разбирать после мартовских праздников.

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