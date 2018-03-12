Около двух тысяч военных ЗВО проведут учения по штурму города в Ленобласти

«Около 2 тысяч военнослужащих мотострелкового соединения ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области, приступили к практической отработке навыков ведения боя в городских условиях в рамках подготовки к тактическому учению на местности, которое пройдет на полигоне Лужский в конце марта», — сказал Мугинов.
Мугинов отметил, что тренировки проходят «на уникальном полигоне, имитирующем жилую и административную застройку».
По информации представителя ЗВО, «военнослужащим предстоит разыграть эпизод штурма опорного пункта условного противника, где в роли неприятеля выступит личный состав разведывательного подразделения мотострелковой бригады». «В ходе тренировок им предстоит также освоить навыки разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточнил Мугинов.
По его словам, учебный «город» полноценно оборудован в инженерном отношении: оконные проемы сооружений защищены мешками с песком, на улицах отрыты траншеи полного профиля с ходами сообщения между зданиями, по периметру оборудованы окопы для танков, подходы к застройке заминированы.
«Тренировки по программе обучения ведению боя в городских условиях пройдут в дневное и ночное время суток в течение текущей недели», — добавил полковник.
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