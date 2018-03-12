AFP: умер французский модельер Юбер де Живанши
Кутюрье скончался в возрасте 91 года.
Кутюрье скончался в возрасте 91 года.
ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Французский модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года. Об этом агентству AFP сообщили в окружении кутюрье.
По словам близких модельера, Живанши скончался в минувшую субботу.
Свой дом высокой моды он основал в 1958 году. Сейчас он находится на парижской авеню Георга V. Живанши прославился своими нарядами для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для культовой картины «Завтрак у Тиффани». У него заказывали платья Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман.
Живанши также был одним из первых, кто предложил модной публике линию «прет-а-порте».
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