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16:25 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области продолжается сезон опасного смога

Свердловскую область с вечера 12 марта накроет смог первой степени опасности, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Высокая концентрация вредных примесей продержится в атмосфере Среднего Урала до вечера 15 марта.

С начала 2018 года смог регулярно накрывал регион и держался по несколько дней в январе и феврале.

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