В Свердловской области продолжается сезон опасного смога
Свердловскую область с вечера 12 марта накроет смог первой степени опасности, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
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Свердловскую область с вечера 12 марта накроет смог первой степени опасности, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
Высокая концентрация вредных примесей продержится в атмосфере Среднего Урала до вечера 15 марта.
С начала 2018 года смог регулярно накрывал регион и держался по несколько дней в январе и феврале.
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