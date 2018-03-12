Южноуральцы завоевали 16 медалей робототехнического фестиваля
С 16-ю медалями Всероссийского робототехнического фестиваля ProFest из Москвы вернулись южноуральцы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
С 16-ю медалями Всероссийского робототехнического фестиваля ProFest из Москвы вернулись южноуральцы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как отметил директор челябинского Дома юношеского технического творчества Владислав Халамов, возглавлявший, как оказалось, одну из самых массовых — южноуральскую — делегацию, сложность состязаний растет, появляются категории, в которых требуются машинное зрение, новые датчики и даже понимание
Два призовых места удалось завоевать командам из Челябинска и Магнитогорска в категории Double Ball — здесь робот должен уметь самостоятельно забивать мяч в ворота и забрасывать его в баскетбольное кольцо. Отличилась и команда из Еткуля — с автоматизированной линией для Почты России.
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После соревнований участники признались: могли выступить лучше. Но в метро при досмотре их робота умудрились перевернуть три раза и свернуть ему камеру.
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