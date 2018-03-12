Южноуральцы завоевали 16 медалей робототехнического фестиваля

Как отметил директор челябинского Дома юношеского технического творчества Владислав Халамов, возглавлявший, как оказалось, одну из самых массовых — южноуральскую — делегацию, сложность состязаний растет, появляются категории, в которых требуются машинное зрение, новые датчики и даже понимание бизнес-процессов производства для создания роботов, помогающих на предприятиях.

Два призовых места удалось завоевать командам из Челябинска и Магнитогорска в категории Double Ball — здесь робот должен уметь самостоятельно забивать мяч в ворота и забрасывать его в баскетбольное кольцо. Отличилась и команда из Еткуля — с автоматизированной линией для Почты России.

Судьи оценили и разработку для обработки растений от вредителей, и робота-муравья.