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16:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост

Сооружение находится на высоте почти 2 тыс. метров над уровнем моря.

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 метров над уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в городском округе Ваньюань (юго-западная китайская провинция Сычуань). Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, это самое высокое по этому показателю подобное сооружение на территории страны.

По данным телеканала, все желающие могут «пощекотать себе нервы» прогулкой между двумя горными пиками на высоте 186 метров над землей, что соответствует посещению крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 метров: при этом полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 метра.

Строительство было завершено в начале февраля, однако на протяжении месяца конструкция находилась в стадии опытной эксплуатации. Для широкой публики сооружение открылось лишь 10—11 марта. Общая стоимость проекта составила 10 млн юаней (около $1,58 млн).

Самый длинный стеклянный пешеходный мост был открыт в Китае 24 декабря 2017 года в провинции Хэбэй. Его длина составляет 488 метров, а ширина — около двух. Мост соединяет два горных пика в местечке Хунъягу в уезде Пиншань и сооружен на высоте 218 метров над простирающейся внизу долиной. Он уложен 1077 стеклянными панелями толщиной около 4 см, общий вес которых достигает 70 тонн.

Конструкция позволяет ему выдержать вес около 2 тыс. человек, однако одновременно на нем разрешено находиться только 500 посетителям.

Ранее звание самого длинного стеклянного моста в мире носила конструкция в национальном парке Чжанцзяцзе (центральная провинция Хунань). Длина моста, спроектированного израильским архитектором Хаимом Дотаном, составляет 430 метров, ширина — шесть метров.

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