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18:24 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградских общественников обучили тонкостям подготовки заявок на грант президента

В областной администрации прошел семинар по участию социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсе Президентских грантов. Участникам рассказали, как избежать ошибок, и главное, как сделать эффективные проекты, направленные на благо людей.

Источник: РИАЦ

Заявки на участие в первом конкурсе на реализацию социальных проектов по 13 направлениям принимаются до 26 марта 2018 года. Грантовый фонд составит 8 млрд рублей. Победители будут объявлены не позднее 1 июня 2018 года.

По итогам 2017 года 84 социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской области стали победителями конкурсов на получение президентских грантов, общая сумма которых составила порядка 125 миллионов рублей. Самый крупный грант в размере 8,9 миллиона рублей получило региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию проекта «Пароль Победы — Сталинград».

Анализ заявок показал, что наиболее активны НКО из Волгограда. Районы области пока только пробуют себя в этой работе. И в этом им нужна поддержка властей. Зачастую бывает так, что у НКО на местах есть интересные проекты, но правильно оформить его мешает банально отсутствие компьютера.

На уровне региона консультационную помощь НКО оказывают все ведомства по своим направлениям, по общим вопросам общественники могут обратится в комитет экономики или комитет территориальных образований.

В этих ведомствах порекомендовали властям на местах создавать для общественников рабочие места, куда бы они могли бы прийти и воспользоваться компьютером, составить заявку на грант. Тем более, что на видеосвязи с залом во время семинара находились представители муниципальных органов власти со всей области.

— Главам муниципальных районов нужно максимально включиться в эту работу. Мы готовы помогать, но и на местах нужно усилить взаимодействие в НКО, продвигать их проекты, — отметил вице-губернатор Владимир Шкарин. — Сегодня мы видим высокую эффективность работы социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской области. В 2017 году регион получил 125 миллионов рублей и вошел в тройку лидеров субъектов РФ, наряду с Санкт-Петербургом и Татарстаном, выигравших наибольшее число грантов.

Важно отметить, что социально ориентированные НКО получают и региональную поддержку: субсидии на аренду помещений, оплату коммунальных услуг и связи. На площадке Центра развития бизнеса, расположенного на улице Новороссийская, 15, открыто окно по консультированию СО НКО. До конца 2018 года на базе областного бизнес-инкубатора будет создан Центр инноваций социальной сферы, который займется сопровождением социальных предпринимателей и НКО.

Как отметила председатель правления региональной общественной инспекции «Народный контроль Волгоградской области» Елена Шилина, сегодня для написания проекта на президентский грант есть вся информация. Но опыт других общественных организаций никогда лишним не будет. На счету их организации три выигранных президентских гранта в размере от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей. «Важно быть в курсе последних новостей, поэтому НКО нужно зарегистрироваться на сайте Фонда президентских грантов, подписаться на их новости, участвовать в обучающих вебинарах», — говорит она. С коллегами в ходе семинара она поделилась нюансами выполнения проекта, которые, как правило всплывают в процессе реализации.

Кроме того, представители общественных организаций отметили, что сегодня для получения грантовой поддержки необходимо сотрудничество между НКО. Для реализации крупных и интересных проектов ресурсов одной организации может не хватить, поэтому нужно кооперироваться, готовить коллективные проекты.

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