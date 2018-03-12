Воронежцам рассказали, куда жаловаться на сосульки
Во всех районах работают телефоны «горячих линий».
Во всех районах работают телефоны «горячих линий».
Обильно выпавший снег рано или поздно начнет таять. Горожанам напомнили, куда следует обращаться в случае, если на вашем доме образовались огромные сосульки.
Сперва нужно позвонить или сходить в обслуживающую вам дом организацию (управляющую компанию, ТСЖ или жилищный кооператив). Если толку там добиться не удалось, значит, пора сделать следующий шаг. Следует позвонить по телефонам «горячих линий» управ:
Железнодорожный район: 223−04−86; 269−71−98; 269−71−81.
Коминтерновский: 261−10−68; 206−76−53.
Левобережный: 249−09−71.
Ленинский: 277−05−10.
Советский: 263−16−73; 263−71−69.
Центральный: 259−76−63.
Кроме того, можно обратиться в управление
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