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18:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцам рассказали, куда жаловаться на сосульки

Во всех районах работают телефоны «горячих линий».

Обильно выпавший снег рано или поздно начнет таять. Горожанам напомнили, куда следует обращаться в случае, если на вашем доме образовались огромные сосульки.

Сперва нужно позвонить или сходить в обслуживающую вам дом организацию (управляющую компанию, ТСЖ или жилищный кооператив). Если толку там добиться не удалось, значит, пора сделать следующий шаг. Следует позвонить по телефонам «горячих линий» управ:

Железнодорожный район: 223−04−86; 269−71−98; 269−71−81.

Коминтерновский: 261−10−68; 206−76−53.

Левобережный: 249−09−71.

Ленинский: 277−05−10.

Советский: 263−16−73; 263−71−69.

Центральный: 259−76−63.

Кроме того, можно обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Там работает «горячая линия», по которой горожане могут обратиться в рабочее время по телефонам: 228−32−76; 228−30−27.

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