Воронежцам рассказали, куда жаловаться на сосульки

Обильно выпавший снег рано или поздно начнет таять. Горожанам напомнили, куда следует обращаться в случае, если на вашем доме образовались огромные сосульки.

Сперва нужно позвонить или сходить в обслуживающую вам дом организацию (управляющую компанию, ТСЖ или жилищный кооператив). Если толку там добиться не удалось, значит, пора сделать следующий шаг. Следует позвонить по телефонам «горячих линий» управ:

Железнодорожный район: 223−04−86; 269−71−98; 269−71−81.

Коминтерновский: 261−10−68; 206−76−53.

Левобережный: 249−09−71.

Ленинский: 277−05−10.

Советский: 263−16−73; 263−71−69.

Центральный: 259−76−63.