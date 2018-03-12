Для трамваев на пересечении улиц Ново-Садовой и Шмидта появится отдельный режим светофора

Источник: Pro Город Самара

Жители Самары предложили выделить для трамваев отдельное направление в режиме светофоров на пересечении улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщают представители «Дорсигнала».

— В ГИБДД и ранее поддерживали эту идею. Кроме того, с нововведениями согласился врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин. Изменения будут касаться включения красного сигнала для трамвая. В частности, это нужно для того, чтобы пропускать пешеходов отдельно от красного светофора по Ново-Садовой, — рассказали в «Дорсигнале».

Нововведения уже согласовали с ГИБДД. И во вторник, 13 марта, на 10 утра запланировали отключение светофоров на пересечении улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. Кроме нынешних изменений, местные жители предложили менять светофорный режим в зависимости от времени суток.

— Было бы неплохо, если до 9 утра стрелку с Ново-Садовой на Лейтенанта Шмидта прибавили секунд на 5−7. А вот зеленый в город наоборот убавили чутка. Все равно там все в хвост пробки от Ленина упираются, — предложил активист Дмитрий Стародубцев.

Однако представители «Дорсигнала» сообщили, что на данный момент согласовали только те изменения, которые касаются трамваев.