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20:19 (мск), источник: Pro Город Самара

Для трамваев на пересечении улиц Ново-Садовой и Шмидта появится отдельный режим светофора

Изменения коснутся включения красного сигнала для уличных поездов.

Источник: Pro Город Самара

Жители Самары предложили выделить для трамваев отдельное направление в режиме светофоров на пересечении улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщают представители «Дорсигнала».

 — В ГИБДД и ранее поддерживали эту идею. Кроме того, с нововведениями согласился врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин. Изменения будут касаться включения красного сигнала для трамвая. В частности, это нужно для того, чтобы пропускать пешеходов отдельно от красного светофора по Ново-Садовой, — рассказали в «Дорсигнале».

Нововведения уже согласовали с ГИБДД. И во вторник, 13 марта, на 10 утра запланировали отключение светофоров на пересечении улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. Кроме нынешних изменений, местные жители предложили менять светофорный режим в зависимости от времени суток.

 — Было бы неплохо, если до 9 утра стрелку с Ново-Садовой на Лейтенанта Шмидта прибавили секунд на 5−7. А вот зеленый в город наоборот убавили чутка. Все равно там все в хвост пробки от Ленина упираются, — предложил активист Дмитрий Стародубцев.

Однако представители «Дорсигнала» сообщили, что на данный момент согласовали только те изменения, которые касаются трамваев.

 — У нас есть такая техническая возможность, как разделение режима светофора в зависимости от времени суток. Для этого в аппарате стоит специальный контроллер. Мы рассмотрим данное предложение и предложим его Ивану Пивкину, — сообщили в «Дорсигнале».

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