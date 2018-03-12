Для трамваев на пересечении улиц Ново-Садовой и Шмидта появится отдельный режим светофора
Изменения коснутся включения красного сигнала для уличных поездов.
Изменения коснутся включения красного сигнала для уличных поездов.
Жители Самары предложили выделить для трамваев отдельное направление в режиме светофоров на пересечении улиц
— В ГИБДД и ранее поддерживали эту идею. Кроме того, с нововведениями согласился врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин. Изменения будут касаться включения красного сигнала для трамвая. В частности, это нужно для того, чтобы пропускать пешеходов отдельно от красного светофора по
Нововведения уже согласовали с ГИБДД. И во вторник, 13 марта, на 10 утра запланировали отключение светофоров на пересечении улиц
— Было бы неплохо, если до 9 утра стрелку с
Однако представители «Дорсигнала» сообщили, что на данный момент согласовали только те изменения, которые касаются трамваев.
— У нас есть такая техническая возможность, как разделение режима светофора в зависимости от времени суток. Для этого в аппарате стоит специальный контроллер. Мы рассмотрим данное предложение и предложим его Ивану Пивкину, — сообщили в «Дорсигнале».
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