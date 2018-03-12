Нижегородцы застряли в плену у платной парковки на площади Горького
Сразу несколько автомобилей в минувшую субботу, 10 марта, невольно оказались заложниками платной парковки на площади Горького.
Сразу несколько автомобилей в минувшую субботу, 10 марта, невольно оказались заложниками платной парковки на площади Горького.
— В субботу около двух часов дня шлагбаумы на парковке на Горького вдруг резко перестали работать. Все машины выстроились в очередь, образовалась пробка. Изредка шлагбаум приподнимался,
Жанна и ее коллеги по несчастью позвонили в Единый
— Получается, мы не обязаны были платить за парковку. Собственно, так мы и сделали, — сообщила Жанна.
— Парковка на площади Горького работала в тестовом режиме до конца мартовских праздников, — подтвердили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в
Ответить на вопрос, как заранее определить, работает парковка в тестовом режиме или уже нет, в
— Парковка расположена около ресторана «Макдоналдс» и рассчитана на 54 автомобиля. Услуги платного паркинга обойдутся нижегородцам и гостям города в 50 рублей в час — по единому муниципальному тарифу, — сообщали тогда в дептрансе, умалчивая о продолжении тестового периода еще как минимум на месяц. Хотя, если вспомнить, сколько времени потребовалось на запуск платной парковки на улице Рождественской, месяц — это еще совсем немного.
Впрочем, основная цель — расчистить стихийную парковку на площади от автомобилей — оказалась выполнена и без взимания платы. Недоверчивые горожане в большинстве своем все это время предпочитали держаться подальше от платной парковки, и о том, что она оставалась бесплатной, так и не узнали.
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