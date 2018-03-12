Нижегородцы застряли в плену у платной парковки на площади Горького

Из-за «заглючивших» шлагбаумов водителям и пассажирам пришлось провести немало неприятных минут, не имея возможности покинуть автостоянку.

— В субботу около двух часов дня шлагбаумы на парковке на Горького вдруг резко перестали работать. Все машины выстроились в очередь, образовалась пробка. Изредка шлагбаум приподнимался, какой-нибудь автомобиль успевал выскочить, а потом выезд снова блокировался. Это продолжалось минут сорок, не меньше, — рассказывает нижегородка Жанна Кириллова.

Жанна и ее коллеги по несчастью позвонили в Единый контакт-центр МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода», но там им лишь посоветовали терпеливо ждать и отметили, что парковка на площади Горького пока еще работает в тестовом режиме.

— Получается, мы не обязаны были платить за парковку. Собственно, так мы и сделали, — сообщила Жанна.

— Парковка на площади Горького работала в тестовом режиме до конца мартовских праздников, — подтвердили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в контакт-центре. — Возможно, тестовый режим продолжается и сейчас, не можем дать вам точную информацию. Если шлагбаум поднимается автоматически, значит, тестовый режим продолжается и вам не нужно ничего платить. А если паркомат потребует отсканировать ваш талон, значит, придется расплатиться.

Ответить на вопрос, как заранее определить, работает парковка в тестовом режиме или уже нет, в контакт-центре затруднились. То есть получается своеобразная лотерея — пока не попробуешь, не узнаешь. Между тем, департамент транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода отчитался о том, что парковка начала свою работу, еще 9 февраля 2018 года.

— Парковка расположена около ресторана «Макдоналдс» и рассчитана на 54 автомобиля. Услуги платного паркинга обойдутся нижегородцам и гостям города в 50 рублей в час — по единому муниципальному тарифу, — сообщали тогда в дептрансе, умалчивая о продолжении тестового периода еще как минимум на месяц. Хотя, если вспомнить, сколько времени потребовалось на запуск платной парковки на улице Рождественской, месяц — это еще совсем немного.