Нижегородским таксистам рекомендовали выучить фразы на английском языке
Аккредитованые на работу в дни ЧМ таксисты должны ориентироваться в городе и знать основные достропримечательности.
Аккредитованые на работу в дни ЧМ таксисты должны ориентироваться в городе и знать основные достропримечательности.
Водителям нижегородских такси рекомендовали выучить стандартные фразы на английском языке, сообщает областное министерство транспорта и автомобильных дорог.
«Таксисты должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Чтобы облегчить эту задачу, мы намерены разработать специальные памятки, которые будут содержать
По словам чиновника, нужно исключить ситуации, когда гости чемпионата могут быть обмануты недобросовестными таксистами.
Отметим, что аккредитации на работу получили 360 аккредитованных машин такси (только им будет разрешен въезд на стоянки).
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