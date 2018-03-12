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16:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородским таксистам рекомендовали выучить фразы на английском языке

Аккредитованые на работу в дни ЧМ таксисты должны ориентироваться в городе и знать основные достропримечательности.

Водителям нижегородских такси рекомендовали выучить стандартные фразы на английском языке, сообщает областное министерство транспорта и автомобильных дорог.

«Таксисты должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Чтобы облегчить эту задачу, мы намерены разработать специальные памятки, которые будут содержать англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок», — считает министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов.

По словам чиновника, нужно исключить ситуации, когда гости чемпионата могут быть обмануты недобросовестными таксистами.

Отметим, что аккредитации на работу получили 360 аккредитованных машин такси (только им будет разрешен въезд на стоянки).

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