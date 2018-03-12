Нижегородским таксистам рекомендовали выучить фразы на английском языке

«Таксисты должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Чтобы облегчить эту задачу, мы намерены разработать специальные памятки, которые будут содержать англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок», — считает министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов.