Лучшего сантехника выберут 13 марта в Нижегородской области
В областном конкурсе примут участие 30 специалистов.
В областном конкурсе примут участие 30 специалистов.
Лучшего
Как отмечается в сообщении, в этот день на базе Сормовского механического техникума состоится областной конкурс профессионального мастерства по профессии
Учредителями конкурса являются региональное министерство энергетики и ЖКХ и областная организация профсоюза жизнеобеспечения и объединение работодателей предприятий ЖКХ Нижегородской области.
В ходе подготовки областного конкурса в ряде районов региона были проведены отборочные этапы. В ходе второго этапа участникам необходимо выполнить практическое задание, включающее сварку участка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 20 мм и сборку участка комбинированной системы водоснабжения из стальных и полипропиленовых труб диаметром 20 мм с последующим гидроиспытанием.
Начало мероприятия в 9:00.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.