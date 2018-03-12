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16:29 (мск), источник: Newsroom24.ru

Лучшего сантехника выберут 13 марта в Нижегородской области

В областном конкурсе примут участие 30 специалистов.

Лучшего слесаря-сантехника выберут 13 марта в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в этот день на базе Сормовского механического техникума состоится областной конкурс профессионального мастерства по профессии слесарь-сантехник среди предприятий ЖКХ региона. В нем примут участие 30 специалистов.

Учредителями конкурса являются региональное министерство энергетики и ЖКХ и областная организация профсоюза жизнеобеспечения и объединение работодателей предприятий ЖКХ Нижегородской области.

В ходе подготовки областного конкурса в ряде районов региона были проведены отборочные этапы. В ходе второго этапа участникам необходимо выполнить практическое задание, включающее сварку участка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 20 мм и сборку участка комбинированной системы водоснабжения из стальных и полипропиленовых труб диаметром 20 мм с последующим гидроиспытанием.

Начало мероприятия в 9:00.

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