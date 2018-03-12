Воронеж оказался в конце рейтинга городов по готовности к миграции

Лишь 7% воронежцев сообщили о готовности уехать из своего города в ближайшие год-два. Результаты телефонного опроса населения 38 крупных и средних городов опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ в понедельник, 12 марта.

Готовность к миграции в поисках лучшей жизни в стране остается низкой. Больше всего настроенных на отъезд жителей — в Махачкале (20%), Тольятти (19%) и Омске (17%). Самый низкий показатель — в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени (по 5%). Воронеж попал в число городов с самой низкой готовностью к переездам, но новое постоянное место жительства. Он оказался в последней десятке рейтинга.

Исследование провели в конце 2017-го — начале 2018 года в рамках проекта «Качество жизни в России». Эксперты отметили, что мотивами к миграции в первую очередь являются стремление к повышению качества жизни, поиск высокооплачиваемой и квалифицированной работы, условий для получения образования и самореализации, возможностей для создания бизнеса. Высокий уровень готовности к миграции свидетельствует о низком качестве жизни в городе — и наоборот, нежелание уезжать из города говорит о высокой комфортности существования для его жителей.

Только 8% жителей крупных и средних российских городов готовы переехать в ближайшее время (в 2015 году — 5%). Мобильность населения растет, и россияне «все менее склонны мириться с недостаточным, по их мнению, качеством жизни», отметили аналитики Финансового университета. В основном к миграции готовы студенты и обеспеченные россияне.