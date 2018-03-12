В Каширском районе 83-летний сельчанин прошел на лыжах 10 км
Василий Филиппов посвятил пробег 250-летию села Данково.
Василий Филиппов посвятил пробег 250-летию села Данково.
Житель села Данково Каширского района 83-летний Василий Филиппов прошел на лыжах десять километров в воскресенье, 11 марта. Пенсионер посвятил лыжный пробег 250-летнему юбилею села. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава Данковского сельского поселения Любовь Чернякина в понедельник, 12 марта.
Василий Филиппов вышел на лыжню в шортах, а грудь украсил свежим номером районной газеты «Каширские зори» (филиал РИА «Воронеж»). Пенсионер прошел 10 км за полтора часа.
— Мне не сложно преодолевать такие дистанции. К регулярным физическим нагрузкам приучил себя еще в годы армейской службы. Я обливаюсь холодной водой, занимаюсь скандинавской ходьбой и ходьбой на лыжах. Летом с удовольствием работаю на своих тридцати сотках, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Василий Филиппов.
По словам Любови Чернякиной, Василий Сергеевич часто удивляет земляков.
— Два года подряд он совершал пешие 20-километровые
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