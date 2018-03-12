Парламентарий из Южной Кореи был очарован красотой Алматы
В рамках официального визита в Казахстан парламентарии Республики Корея во главе с председателем Национальной ассамблеи страны Чон Сэ Гюном.
В рамках официального визита в Казахстан парламентарии Республики Корея во главе с председателем Национальной ассамблеи страны Чон Сэ Гюном.
В рамках официального визита в Казахстан парламентарии Республики Корея во главе с председателем Национальной ассамблеи страны Чон Сэ Гюном посетили Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на
Южнокорейская делегация ознакомилась с туристическим потенциалом мегаполиса, а также посетила музей города и государственный республиканский корейский театр.
В ходе встречи с главой Национальной ассамблеи Республики Корея Бауыржан Байбек отметил, что между странами сложились теплые взаимоотношения, динамично развивается
Кроме того, сегодня в городе проживает треть всех этнических корейцев Казахстана. Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея Чон Сэ Гюн рассказал, что был очарован красотой и дружелюбием Алматы.
«Мне предстоит поездка в прекрасную столицу — Астану — центр политической жизни Центральной Азии. Вместе с тем я всегда хотел побывать в Алматы, славящемся своими традициями, уютом и горами. Теперь в моем личном списке Алматы всегда будет входить топ самых красивых городов в мире. Кроме того, в вашем городе созданы отличные условия для занятий зимними видами спорта. Об этом свидетельствует активное участие казахстанских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, где наши болельщики искренне болели за Дениса Тена», — сказал Чон Сэ Гюн.
Стоит отметить, что сегодня Республика Корея входит в число 12 крупнейших торговых партнеров Казахстана. В городе Алматы действуют 290 предприятий с участием южнокорейского капитала в сферах торговли, строительства, недвижимости и телекоммуникаций.
За 2017 год товарооборот между странами составил порядка 1,7 миллиарда долларов. В свою очередь, товарооборот с Алматы увеличился на 16,7 процента, составив 163,1 миллиона долларов, говорится в сообщении акимата Алматы.
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