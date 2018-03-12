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19:11 (мск), источник: Tengrinews

Парламентарий из Южной Кореи был очарован красотой Алматы

В рамках официального визита в Казахстан парламентарии Республики Корея во главе с председателем Национальной ассамблеи страны Чон Сэ Гюном.

Источник: Tengrinews

В рамках официального визита в Казахстан парламентарии Республики Корея во главе с председателем Национальной ассамблеи страны Чон Сэ Гюном посетили Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу акима.

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Южнокорейская делегация ознакомилась с туристическим потенциалом мегаполиса, а также посетила музей города и государственный республиканский корейский театр.

В ходе встречи с главой Национальной ассамблеи Республики Корея Бауыржан Байбек отметил, что между странами сложились теплые взаимоотношения, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество.

Кроме того, сегодня в городе проживает треть всех этнических корейцев Казахстана. Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея Чон Сэ Гюн рассказал, что был очарован красотой и дружелюбием Алматы.

«Мне предстоит поездка в прекрасную столицу — Астану — центр политической жизни Центральной Азии. Вместе с тем я всегда хотел побывать в Алматы, славящемся своими традициями, уютом и горами. Теперь в моем личном списке Алматы всегда будет входить топ самых красивых городов в мире. Кроме того, в вашем городе созданы отличные условия для занятий зимними видами спорта. Об этом свидетельствует активное участие казахстанских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, где наши болельщики искренне болели за Дениса Тена», — сказал Чон Сэ Гюн.

Стоит отметить, что сегодня Республика Корея входит в число 12 крупнейших торговых партнеров Казахстана. В городе Алматы действуют 290 предприятий с участием южнокорейского капитала в сферах торговли, строительства, недвижимости и телекоммуникаций.

За 2017 год товарооборот между странами составил порядка 1,7 миллиарда долларов. В свою очередь, товарооборот с Алматы увеличился на 16,7 процента, составив 163,1 миллиона долларов, говорится в сообщении акимата Алматы.

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