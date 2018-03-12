162 жительницам Татарстана назначили пособие за первенца

Так, по состоянию на 11 марта этого года ежемесячная денежная выплата назначена 162 жительницам республики. Отметим, что размер пособия для татарстанских мам в этом году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума, установленного в республике за 2 квартал 2017 года.

Отметим, что право на ежемесячную выплату получают далеко не все. Так, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане за второй квартал 2017 года, а это 13713 рублей. К примеру, семья, состоящая из трех человек, право на выплату получит при условии, что ее совокупный доход не превышает 41139 рублей в месяц.