162 жительницам Татарстана назначили пособие за первенца
В районные отделы социальной защиты Татарстана продолжают поступать заявления от матерей в связи с выплатами на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.
В районные отделы социальной защиты Татарстана продолжают поступать заявления от матерей в связи с выплатами на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.
Так, по состоянию на 11 марта этого года ежемесячная денежная выплата назначена 162 жительницам республики. Отметим, что размер пособия для татарстанских мам в этом году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума, установленного в республике за 2 квартал 2017 года.
Отметим, что право на ежемесячную выплату получают далеко не все. Так, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане за второй квартал 2017 года, а это 13713 рублей. К примеру, семья, состоящая из трех человек, право на выплату получит при условии, что ее совокупный доход не превышает 41139 рублей в месяц.
Как сообщили в Минтруда Татарстана, в республике прогнозируют, что на выплату пособия будут претендовать 4,6 тыс. семей.
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