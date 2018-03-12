Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
Жена Бориса Грачевского контролирует его бюджет и рацион
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
18:33 (мск), источник: Комсомольская правда

162 жительницам Татарстана назначили пособие за первенца

В районные отделы социальной защиты Татарстана продолжают поступать заявления от матерей в связи с выплатами на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.

Источник: Комсомольская правда

Так, по состоянию на 11 марта этого года ежемесячная денежная выплата назначена 162 жительницам республики. Отметим, что размер пособия для татарстанских мам в этом году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума, установленного в республике за 2 квартал 2017 года.

Отметим, что право на ежемесячную выплату получают далеко не все. Так, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане за второй квартал 2017 года, а это 13713 рублей. К примеру, семья, состоящая из трех человек, право на выплату получит при условии, что ее совокупный доход не превышает 41139 рублей в месяц.

Как сообщили в Минтруда Татарстана, в республике прогнозируют, что на выплату пособия будут претендовать 4,6 тыс. семей.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Просто кино про полуостров
Есть сюжет про балет
Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Все ли зависит от случая: названы способы выиграть в лотерею
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь