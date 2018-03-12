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19:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Врач рассказал о пике заболеваемости гриппом в Петербурге

Количество больных гриппом и ОРВИ в Северной столице достигло сезонного максимума.

Источник: РИА "Новости"

Заболеваемость гриппом в Петербурге достигла максимума, сообщает «Доктор Питер». Об этом 12 марта рассказал главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев.

За прошлую неделю, с 5 по 11 марта, в больницу были доставлены 585 взрослых жителей Северной столицы с симптомами гриппа и ОРВИ. Такой показатель стал антирекордом этого эпидсезона. Еще неделей ранее госпитализировали 449 человек. Диагноз «грипп» был подтвержден у 35 человек.

По словам Яковлева, пик заболеваемости гриппом в середине марта связан с поздним началом эпидподъема и наслоением двух видов гриппа — А и В.

В прошлом году заболеваемость гриппом достигла максимума в конце января.

Петербуржцам напоминают о необходимости соблюдать правила личной гигиены на улице, в транспорте и общественных местах. Это поможет избежать заболевания.

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