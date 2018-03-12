Команда Калининградской области стала победителем JuniorSkills

В нем приняли участие 450 юниоров в возрасте от 10 до 17 лет из 30 регионов России.

Командам из восьми школьников необходимо было создать высокотехнологическую продукцию по заказу реального бизнеса — робота-сортировщика сельскохозяйственной продукции или беспилотный аппарат для мониторинга подземных запасов для добывающих предприятий (уголь в разрезах).

Команда из Калининградской области стала победителем, представив лучший беспилотник.

Также в состязаниях по традиционным компетенциям воспитанники центра развития одаренных детей заняли второе место по направлению «Нейротехнологии». Ребята создавали и тестировали в реальных условиях системы регистрации и анализа биоданных для управления производственным манипулятором. Им удалось создать работоспособную систему контроля стресса человека и откалибровать ее.