Команда Калининградской области стала победителем JuniorSkills
Команда Калининградской области стала победителем JuniorSkills. Чемпионат «Профессионалы будущего» проходил с 7 по 9 марта в Москве, сообщает
Команда Калининградской области стала победителем JuniorSkills. Чемпионат «Профессионалы будущего» проходил с 7 по 9 марта в Москве, сообщает
В нем приняли участие 450 юниоров в возрасте от 10 до 17 лет из 30 регионов России.
Командам из восьми школьников необходимо было создать высокотехнологическую продукцию по заказу реального бизнеса —
Команда из Калининградской области стала победителем, представив лучший беспилотник.
Также в состязаниях по традиционным компетенциям воспитанники центра развития одаренных детей заняли второе место по направлению «Нейротехнологии». Ребята создавали и тестировали в реальных условиях системы регистрации и анализа биоданных для управления производственным манипулятором. Им удалось создать работоспособную систему контроля стресса человека и откалибровать ее.
«Школьники, представляющие Калининградскую область, уже второй раз подряд выигрывают Чемпионат корпораций. Нашим детям удается продемонстрировать высокопрофессиональную командную работу, результатом которой является уникальный проект, применимый на производстве, — отметил заместитель председателя правительства Илья Баринов. — Также совсем недавно завершился региональный чемпионат по нейропилотированию, и наша сборная смогла достойно представить регион. В следующем году мы расширим количество компетенций, в котором наши дети смогут попробовать свои силы в Национальном чемпионате JuniorSkills».
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