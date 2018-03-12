Воронежская область будет сотрудничать с МГИМО
Власти Воронежской области подпишут соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений, сообщает в понедельник правительство региона.
Власти Воронежской области подпишут соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений, сообщает в понедельник правительство региона.
Инициатива появилась на международной
«Документ призван расширить сотрудничество сторон в формировании и развитии инновационной инфраструктуры сетевых и кластерных объединений по внедрению прогрессивных инновационных технологий в производство», — говорится в сообщении.
Соглашение также предусмотрит совместную подготовку и реализацию образовательных,
Кроме того, соглашение предполагает совместную реализацию программ подготовки, переподготовки кадров и повышения их квалификации.
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