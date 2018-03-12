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18:40 (мск), источник: РИА Новости

Воронежская область будет сотрудничать с МГИМО

Власти Воронежской области подпишут соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений, сообщает в понедельник правительство региона.

Источник: mgimo.ru

Инициатива появилась на международной выставке-форуме «Экотех-2017» в Москве.

«Документ призван расширить сотрудничество сторон в формировании и развитии инновационной инфраструктуры сетевых и кластерных объединений по внедрению прогрессивных инновационных технологий в производство», — говорится в сообщении.

Соглашение также предусмотрит совместную подготовку и реализацию образовательных, научно-исследовательских программ и инновационных проектов, направленных на развитие Воронежской области и МГИМО, а также научно-практическое взаимодействие факультетов вуза с предприятиями Воронежской области.

Кроме того, соглашение предполагает совместную реализацию программ подготовки, переподготовки кадров и повышения их квалификации.

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