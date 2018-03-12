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18:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области простились с погибшим в Сирии военным

Павловчане, с которыми учился Семен Шейнцвит, побывали на его похоронах в Ейске.

Трое жителей Павловска побывали в Ейске на похоронах 27-летнего военного Семена Шейнцвита, погибшего при крушении самолета Ан-26 в Сирии. Уроженец Краснодарского края Семен Шейнцвит несколько лет жил и учился в Павловске. Здесь родились и близкие военного. Прощание прошло в его родном городе в пятницу, 9 марта.

По словам школьного друга погибшего Александр Козкина, с Семеном они познакомились в Павловской школе № 3, где учились первые три класса. Дружба завязалась сразу и продолжилась уже в первой городской школе.

— Семен от природы был общительным, энергичным. Все и везде успевал, имел природное обаяние, его очень уважали и любили девочки. Его нельзя было назвать паинькой, мог и нашкодить, но никогда не переходил границы разумного. В школе ему одинаково легко давались почти все предметы. С детства он увлекался компьютерами — все благодаря отцу Владимиру Борисовичу. Еще Семен любил футбол, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Александр Козкин.

В старших классах Семен учился в Павловской городской школе № 2. Затем его семья уехала обратно в Ейск. Там он поступил в Высший военный авиационный институт, после окончания которого работал в Липецке и Воронеже, затем в Санкт-Петербурге. В последние годы он жил в Ленинградской области, где дислоцировался его полк.

По словам Александра Козкина, в последний раз они общались с Семеном 29 января 2018 года — в день рождения Александра. Семен позвонил другу из Сирии.

— Где бы Семен ни был, он всегда поздравлял с днем рождения — никогда не забывал. Разговор вышел коротким, сухим. Мы оба понимали, ничего лишнего говорить нельзя, но личные пожелания я все же услышал. Спрашивать подробности службы в горячей точке я, конечно, не стал. Мы лишь договорились нормально пообщаться при личной встрече. Но когда вернется, Семен не уточнил, — поделился Александр Козкин.

Контекст

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим, не долетев до полосы около 500 м. Трагедия произошла 6 марта 2018 года. На борту находились 39 человек: 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

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