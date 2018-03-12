Очевидец: На Мурманском шоссе инспекторы ГИБДД ловят табун лошадей

Инспекторы ГИБДД на трассе «Кола» ловят табун лошадей, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Артем. На видео, снятом очевидцев, видно, как лошади в попонах бегут вдоль разделительного отбойника.