Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
Людмила Петрановская: «Учитель может пресечь травлю за 3 дня»
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
19:43 (мск), источник: Водитель Петербурга

Очевидец: На Мурманском шоссе инспекторы ГИБДД ловят табун лошадей

Движение на Мурманском шоссе вечером 12 марта оказалось затруднено из-за сбежавших лошадей.

Источник: РИА "Новости"

Инспекторы ГИБДД на трассе «Кола» ловят табун лошадей, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Артем. На видео, снятом очевидцев, видно, как лошади в попонах бегут вдоль разделительного отбойника.

По словам очевидца, из-за этого на трассе собралась небольшая пробка на въезд в город.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Суперб»: успешный менеджер в дорогом костюме
Дискавери идеального мужа
Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Хейли предупредила о готовности США нанести удар по Сирии
Все ли зависит от случая: названы способы выиграть в лотерею
Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь