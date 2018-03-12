Очевидец: На Мурманском шоссе инспекторы ГИБДД ловят табун лошадей
Движение на Мурманском шоссе вечером 12 марта оказалось затруднено
Движение на Мурманском шоссе вечером 12 марта оказалось затруднено
Инспекторы ГИБДД на трассе «Кола» ловят табун лошадей, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Артем. На видео, снятом очевидцев, видно, как лошади в попонах бегут вдоль разделительного отбойника.
По словам очевидца,
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