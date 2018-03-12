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18:09 (мск), источник: Комсомольская правда

На острове Канта в Калининграде появится скульптура Микаэла Таривердиева

В Калининграде на острове Канта до чемпионата мира по футболу намерены провести косметический ремонт. Об этом в понедельник, 12 марта, журналистам рассказал главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин.

Источник: Комсомольская правда

По его словам скульптуры, расставленные на острове, вывозить не будут. Решение предложили проектировщики из местной студии «Другая архитектура», которая занималась Верхним озером в Калининграде.

— Посещаемость так называемого парка скульптуры и летом и зимой просто никакая. Скульптуры разбросаны хаотично и не вызывают интереса у посетителей. Проектировщики предлагают скульптуры упорядочить и разместить по двум аллеям, отходящих от Кафедрального собора. Так, появится Аллея писателей и Аллея композиторов, — говорит главный архитектор. — Проектировщиками было предложено увековечить память композитора Микаэла Таривердиева. Новая скульптура Таривердиева появится в начале Аллеи композиторов и музыкантов, буквально в 200 метрах от Кафедрального собора.

Костромин отметил, что скульптуры на острове Канта, которые не относятся к писателям и композиторам распределят «ритмично» по парку.

— Они не будут спрятаны в лесу, как сейчас, — сказал архитектор и пообещал всем скульптурам одинаковые пьедесталы и таблички с информацией о том, кто же перед вами изображен и именем скульптора.

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