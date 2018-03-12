Нижегородское метро планирует сократить более 180 операторов разменных автоматов
Вместо них планируется использовать кассовый фискальный чек с
Вместо них планируется использовать кассовый фискальный чек с
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на совместное заседание постоянных комиссий по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по экономике, промышленности и предпринимательству обсуждали, как уменьшить издержки нижегородского метро и сделать предприятие менее убыточным.
Директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев сообщил, что мероприятия по сокращению расходов с экономическим эффектом более чем 10 млн. рублей на 2018 год уже запланированы.
— Планируется вывести из штата более 180 операторов разменных автоматов, что даст экономию фонда оплаты труда, — заявил Якушев. — Вместо них планируется использовать кассовый фискальный чек с
На предприятии также отметили, что с 1 января 2018 года произведено повышение заработной платы в среднем на 20 процентов. В первую очередь зарплата повышена техническим специалистам метрополитена.
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