Госслужащих Таджикистана обязали делать зарядку

«Исполнительный аппарат президента Таджикистана утвердил план мероприятий, согласно которому утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны», — сказал он.
По его словам, инициатор субботней зарядки — исполнительный аппарат президента Таджикистана.
С января прошлого года зарядкой, кроссом и плаванием два раза в неделю занимаются все сотрудники МВД Таджикистана. Заниматься спортом их обязал глава министерства Рамазон Рахимзода, чтобы они привели себя в хорошую физическую форму и избавились от лишнего веса.
Первыми на подобную зарядку по графику в минувшую субботу у столичного «Манежа» вышли служащие Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана, пишет Sputnik Таджикистан.
В предстоящую субботу в 7.00 на зарядку выйдут сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по охране окружающей среды, студенты Педагогического университета.
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