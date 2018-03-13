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00:07 (мск), источник: Sputnik

Госслужащих Таджикистана обязали делать зарядку

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке, сообщил журналистам глава Комитета по делам молодежи и спорта страны Ахтам Абдуллозода.

«Исполнительный аппарат президента Таджикистана утвердил план мероприятий, согласно которому утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны», — сказал он.

По его словам, инициатор субботней зарядки — исполнительный аппарат президента Таджикистана.

С января прошлого года зарядкой, кроссом и плаванием два раза в неделю занимаются все сотрудники МВД Таджикистана. Заниматься спортом их обязал глава министерства Рамазон Рахимзода, чтобы они привели себя в хорошую физическую форму и избавились от лишнего веса.

Первыми на подобную зарядку по графику в минувшую субботу у столичного «Манежа» вышли служащие Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана, пишет Sputnik Таджикистан.

В предстоящую субботу в 7.00 на зарядку выйдут сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по охране окружающей среды, студенты Педагогического университета.

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