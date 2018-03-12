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19:35 (мск), источник: Publika.md

На Землю падает китайская космическая станция

В докладе для ООН Китай еще 16 марта 2016 года заявил о том, что космическая станция Tiangong-1 («Небесный дворец») «прекратила функционировать», однако никаких дополнительных сведений не предоставил.

Доктор Уильям Эйлор, главный инженер Аэрокосмического центра по вопросам исследования орбитального мусора, говорит:

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«Хотя Китай это отрицает, скорее всего Tiangong-1 давно уже вышла из-под контроля и сейчас совершает непрерывное вращение, что не редкость для вышедших из строя спутников и частей ракет. Если станция и упадет на Землю, самым крупным из упавших космических объектов все равно останется российская станция “Мир”, успешно затопленная в Тихом океане».

Невозможно назвать точную дату падения станции на Землю. Эксперты соглашаются, что это будет промежуток между 24 марта и 19 апреля. Предположительно обломки станции весом в 8,5 тонн войдут в атмосферу Земли между 43 градусами северной и 43 градуса южной широты. Пока же наземные станции отслеживают падение Tiangong-1, которая движется на высоте 300 км со скоростью 26 000 км/ч. По мере того, как гравитация делает свое дело, орбита станции постепенно искажается, и становится трудно предугадать ее положение над Землей, пишет moya-planeta.ru.

«Я бы лично вообще не волновался по поводу обломков, — говорит доктор Эндрю Абрахам, глава технического персонала Аэрокосмичекого центра в Калифорнии. — Наш анализ обнаружил, что риск пострадать из-за падения космического мусора, по оценкам, составляет менее одного случая на триллион».

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