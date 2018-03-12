На Землю падает китайская космическая станция

Доктор Уильям Эйлор, главный инженер Аэрокосмического центра по вопросам исследования орбитального мусора, говорит:

«Хотя Китай это отрицает, скорее всего Tiangong-1 давно уже вышла из-под контроля и сейчас совершает непрерывное вращение, что не редкость для вышедших из строя спутников и частей ракет. Если станция и упадет на Землю, самым крупным из упавших космических объектов все равно останется российская станция “Мир”, успешно затопленная в Тихом океане».

Невозможно назвать точную дату падения станции на Землю. Эксперты соглашаются, что это будет промежуток между 24 марта и 19 апреля. Предположительно обломки станции весом в 8,5 тонн войдут в атмосферу Земли между 43 градусами северной и 43 градуса южной широты. Пока же наземные станции отслеживают падение Tiangong-1, которая движется на высоте 300 км со скоростью 26 000 км/ч. По мере того, как гравитация делает свое дело, орбита станции постепенно искажается, и становится трудно предугадать ее положение над Землей, пишет moya-planeta. ru.