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09:47 (мск), источник: РИА Новости

Историю вселенной от большого взрыва до нашего времени показали за 10 минут

Американский режиссер и монтажер Джон Бозвелл смонтировал видеоролик, в котором за 10 минут показал 13,8 миллиарда лет развития вселенной. Клип за четыре дня посмотрели более полмиллиона человек.

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский режиссер и монтажер Джон Бозвелл смонтировал видеоролик, в котором за 10 минут показал 13,8 миллиарда лет развития вселенной.

Клип за четыре дня посмотрели более полмиллиона человек. За одну секунду видео нам показывают 22 миллиона лет жизни вселенной. Наша солнечная система начинает формироваться только после шестой минуты видео.

За основу Бозвелл взял кадры и звуковые вставки из разных документальных фильмов и передач, посвященных загадкам вселенной, а также свои собственные видеоматериалы.

Ранее Бозвелл был известен в первую очередь благодаря роликам, в которых накладывал реплики известных современных ученых, таких как Карл Саган или Нил Деграсс Тайсон, на музыку.

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