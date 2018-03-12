Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все
Олег Табаков принадлежал к той славной когорте артистов, которых любила и продолжает любить даже после их смерти вся страна.
Олег Табаков принадлежал к той славной когорте артистов, которых любила и продолжает любить даже после их смерти вся страна.
В русском языке, а точнее в российской культуре отсутствует полноценный эквивалент выражению national treasure — «национальное достояние». В Японии это официальный титул, присваиваемый правительством страны самым выдающимся деятелям культуры.
В Британии официального титула нет, но по негласному единодушию общественного мнения в таких очень почетных, пусть и несколько высокопарно звучащих терминах здесь описывают самых уважаемых членов общества: от королевы Елизаветы Второй до телеведущего Дэвида Аттенборо, от актрисы Джуди Денч до битла Пола Маккартни.
Если бы в России было нечто подобное, то Олег Табаков, безусловно, считался бы национальным достоянием.
Он принадлежал к той славной когорте артистов (Евгений Леонов, Аркадий Райкин, Владимир Высоцкий), которых любила и продолжает любить даже после их смерти вся страна.
Необоримое обаяние
Да что там страна, таких актеров любили и любят во всех странах, некогда составлявших единый союз.
От рубящего шашкой полированную мебель своих омещанившихся родителей юного идеалиста в «Шумном дне» до рассудительного манипулятора кота Матроскина в «Каникулах в Простоквашино».
От неожиданно невероятно актуальной в оттепельные годы трансформации социального типа в гончаровской «Обыкновенной истории» до почти фольклорного
Мало какой актер может похвастать таким диапазоном, таким ювелирно точным попаданием в стиль, дух, фактуру любых, самых разных, зачастую радикально противоположных другу другу ролей.
Даже его экранные негодяи или мерзавцы заставляют невольно относиться к себе с симпатией. Нацист Шелленберг в «Семнадцати мгновениях весны» источал настолько необоримое обаяние, что стал одним из самых популярных и любимых образов актера.
В том же ряду целая череда персонажей: «голубой воришка» Альхен из «Двенадцати стульев», нелепый Людовик III из «Трех мушкетеров», до безобразия глупый Щербук из «Неоконченной пьесы для механического пианино».
Кажется, что идеально отражающая его человеческую сущность роль — Обломов, милый, обаятельный, круглый, добрый. И в то же время праздный, ленивый, непрактичный, нелепый и
Но даже своему предельно деятельному другу Штольцу, не говоря уже о нас, зрителях, табаковский Обломов бесконечно симпатичен.
Обманчивое представление
И в то же время нет, наверное, ничего более обманчивого, чем вот такое представление о непрактичности и некоторой имманентной расслабленности натуры Табакова.
Мне не довелось знать его лично, но трудно представить себе, что, будь он действительно таков, да еще и с возможностью безмятежно пребывать в состоянии популярнейшего, никогда не испытывающего трудности с ролями актера, он решился бы вступить на куда более обремененную ответственностью стезю.
Сначала он стал режиссером, а потом директором родного «Современника», когда из театра во МХАТ перебрался его основатель Олег Ефремов. Затем по приглашению своего учителя перешел туда же, во МХАТ, а в 2000 году и вовсе возглавил главный драматический театр страны.
Не будет, наверное, большим преувеличением сказать, что все это время основная творческая энергия Табакова уходила в собственный театр — лишенную академической помпезности МХАТа «Табакерку», которая стала площадкой для реализации не только его собственных подчас неортодоксальных режиссерских проектов, но и для экспериментов нового театрального поколения.
И все это время он не переставал сам выходить на сцену как актер, сниматься в кино и на телевидении, преподавать в
И еще все это время Олег Табаков не переставал растить детей — не только студентов, но и своих собственных. Его старшему сыну, актеру и бизнесмену Антону Табакову — 57, а младшей дочери Марии — 11. Она родилась, когда Олегу Павловичу был 71 год.
Неудивительно потому, что его любили все.
Александр Кан
Обозреватель по вопросам культуры
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