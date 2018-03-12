Казанские астрономы создают российскую систему навигации на Луне
Астрономы казанского КФУ участвуют в создании российской системы навигации на Луне.
Астрономы казанского КФУ участвуют в создании российской системы навигации на Луне.
Ее основой станут световые лазерные маяки, которые планируется установить на поверхности естественного спутника Земли. Первый такой маяк «Роскосмос» доставит на луну уже в 2019 году.
— Сотрудники нашей лаборатории выполняют работы по созданию системы
Когда на Луне появится такая координатная сеть, можно будет более эффективно выбирать места для посадки там космических аппаратов, а также планировать маршруты передвижения экипаже по поверхности спутника.
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