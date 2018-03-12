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18:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Казанские астрономы создают российскую систему навигации на Луне

Астрономы казанского КФУ участвуют в создании российской системы навигации на Луне.

Ее основой станут световые лазерные маяки, которые планируется установить на поверхности естественного спутника Земли. Первый такой маяк «Роскосмос» доставит на луну уже в 2019 году.

— Сотрудники нашей лаборатории выполняют работы по созданию системы координатно-временного обеспечения лунных лазерных маяков, а также ими проводятся имитационные исследования для определения точности, с которой будет осуществляться координатная привязка космических аппаратов к маякам, — рассказал профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Когда на Луне появится такая координатная сеть, можно будет более эффективно выбирать места для посадки там космических аппаратов, а также планировать маршруты передвижения экипаже по поверхности спутника.

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