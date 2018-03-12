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20:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Площадь Киселева вновь закрыли на реконструкцию

После ремонта там пустят полноценное круговое движение.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Автозавода в течение ближайших пары месяцев придется вновь корректировать свой маршрут — в Нижнем Новгороде на реконструкцию будет перекрыта площадь Киселева.

— В связи с производством работ по реконструкции транспортной развязки в районе проспекта Ленина — улицы Веденяпина — проспекта Молодежный — проспекта Октября с 10 марта по 7 мая 2018 года вводится запрет на движение автомобильного транспорта, — сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода. — Просим автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Все это время улица Веденяпина, проспект Октября и проспект Молодежный будет соединяться узеньким проездом. А значит, нижегородским автомобилистам стоит заранее готовиться к многокилометровым пробкам на этом участке. Впрочем, к сложностям нашим жителям не привыкать. Не далее, как в прошлом году площадь Киселева тоже закрывалась на реконструкцию. Тогда работы проводились на территории за ДК «ГАЗ».

— Эта часть площади долгие годы была заброшенной и заросшей. А теперь обновленный сквер территорией больше 8 гектаров логически объединяет площадь Киселева и парк, — радовалась на открытии реконструированной площади тогдашняя и.о. главы администрации Наталия Казачкова. — Здесь проложены пешеходные дорожки, разбиты газоны, предусмотрены дополнительные парковочные места.

Для полного счастья жителей Автозавода одной реконструкции тогда оказалось мало — чтобы запустить полноценное круговое движение на этом участке, нужны были дополнительные ремонтные работы. Завершить их должны уже к концу мая 2018 года — аккурат к чемпионату мира по футболу.

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